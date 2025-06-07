Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в обращении к главе бундестага Германии и лидерам пяти фракций немецкого парламента сообщил, что направил материалы, позволяющие объективно ознакомиться с терактами киевского режима и ударами СВСУ в мирных городах России.
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