Володин направил в бундестаг материалы о терактах Киева в российских городах

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в обращении к главе бундестага Германии и лидерам пяти фракций немецкого парламента сообщил, что направил материалы, позволяющие объективно ознакомиться с терактами киевского режима и ударами СВСУ в мирных городах России.