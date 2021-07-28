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Эмбер в матче с Циципасом одержал четвертую подряд победу над топ-10. Теперь он сыграет с Хачановым

Эмбер в матче с Циципасом одержал четвертую подряд победу над топ-10. Теперь он сыграет с Хачановым

23-летний Юго Эмбер в третьем круге Олимпиады прошел четвертую ракетку мира Стефаноса Циципаса – 2:6, 7:6, 6:2.

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