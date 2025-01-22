Маск исковеркал имя Олафа Шольца из-за его слов о недопустимости поддержки правых

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск оскорбил канцлера Германии Олафа Шольца после того, как тот назвал неприемлемой поддержку европейских ультраправых со стороны ближайшего окружения президента США Дональда Трампа.
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