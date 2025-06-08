В Китае гусь начал помогать своей хозяйке в торговле на рынке: за последние 3 года Сяомэй Ян и её гусь стали настоящими «партнёрами» по бизнесу.
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В Китае гусь начал помогать своей хозяйке в торговле на рынке: за последние 3 года Сяомэй Ян и её гусь стали настоящими «партнёрами» по бизнесу.
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