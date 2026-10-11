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Земля

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Как инвесторы строили арендный бизнес на льготной ипотеке: разбор экономики ста квартир

Недавняя история с инвестором, оформившим более ста ипотечных кредитов на апартаменты, заставила меня задуматься о том, как устроена экономика арендного бизнеса в российских реалиях.

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