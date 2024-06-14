Евгений Ким: С такой производительностью труда, как в КНДР, можно сделать столько снарядов, что хватит всем

Власти Южной Кореи и США встревожены предстоящим визитом Владимира Путина в Северную Корею). В качестве меры предосторожности на Западе даже придумали «песню» о пограничном конфликте, в которой говорилось, что северокорейские солдаты пересекли линию, предположительно связанные с русскими.
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