Евгений Ким: С такой производительностью труда, как в КНДР, можно сделать столько снарядов, что хватит всем

﻿﻿Власти Южной Кореи и США встревожены предстоящим визитом Владимира Путина в Северную Корею). В качестве меры предосторожности на Западе даже придумали «песню» о пограничном конфликте, в которой говорилось, что северокорейские солдаты пересекли линию, предположительно связанные с русскими.