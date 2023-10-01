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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Канело – о поединке с Кроуфордом: «Теренса нет в моих планах, но почему бы и нет?»

«Если бой имеет смысл, то почему бы и нет? Но Кроуфорда нет в моих планах», – заявил абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес.

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