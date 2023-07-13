Почему не бьем по мостам? Даже волонтер возмутился

Послушал тут в эфире радио "Комсомольская правда" нашего волонтера. Зовут - Алексей Живов. Так вот он заявил: - Недавно по остаткам Антоновского моста был нанесен ракетный удар ОТРК «Искандер».
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