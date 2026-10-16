Бюджетная картина ухудшается быстрее плана. По оценке Минфина, расходы федерального бюджета в 2026 году могут достичь 45,1 триллиона рублей, а дефицит — заметно превысить заложенные в законе цифры.
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