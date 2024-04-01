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Русская весна

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В Госдуме засомневались в легитимности Зеленского

В Госдуме засомневались в легитимности Зеленского

Позиция России после окончания срока полномочий Владимира Зеленского должна заключаться в том, что существуют серьезные сомнение в его легитимности, как действующего главы Украины, и он не является президентом страны с юридической точки зрения, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

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