Тремя матчами продолжится 24-й тур футбольного чемпионата Беларуси.

В чемпионате страны по футболу сегодня состоятся матчи РЦОР-БГУ (Минск) - ´Динамо´ (Минск) (начало в 16:00), ´Неман´ (Гродно) - ´Белшина´ (Бобруйск) (18:00) и БАТЭ (Борисов) - ´Ислочь´ (Минский район) (20:00).
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