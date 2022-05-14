Суд в Сосновом Бору закрепил за ребенком право на долю в квартире, купленной за маткапитал

Изначально мать девочки не оформляла на нее право собственности на жилье в Ленобласти. Прокуратура города Сосновый Бор в Ленинградской области через суд добилась закрепления права собственности на квартиру за несовершеннолетней местной жительницей.
Изначально мать девочки не оформляла на нее право собственности на жилье в Ленобласти. Прокуратура города Сосновый Бор в Ленинградской области через суд добилась закрепления права собственности на квартиру за несовершеннолетней местной жительницей.
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