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Суд в Сосновом Бору закрепил за ребенком право на долю в квартире, купленной за маткапитал

Изначально мать девочки не оформляла на нее право собственности на жилье в Ленобласти. Прокуратура города Сосновый Бор в Ленинградской области через суд добилась закрепления права собственности на квартиру за несовершеннолетней местной жительницей.

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