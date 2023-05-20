Неразорвавшийся снаряд ВСУ попал в жилой дом в селе Архангельское Белгородской области

Село Архангельское в Белгородской области оказалось под обстрелом Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
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