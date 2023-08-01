С этой новости начался день вчерашний. Но я намеренно не стал спешить с публикацией на тему. Решив подождать, ожидая реакций: про "красные линии", до коли же ж, и всё в таком духе.
По ситуации (ЧП) с "Москва-сити".
Комментарии
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ЭЩ
Эдуард Щетинин
А меня почему-то трагедия в москва Сити никак не трогает, даже по барабану. Я бы сильно опечалился, был злой и нервный от сообщения что Украиной в захудалой деревне, без газа и с перебоями со связью и электричеством УНИЧТОЖЕН ЕДИНСТВЕННЫЙ КОРОВНИК, с двумя коровами на всю деревню! А зажравшихся собирателей на Сорматы, ну никак не жалко, это Карма...
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