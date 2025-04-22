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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флик об 1:0 с «Мальоркой»: «Барса» допустила меньше ошибок, чем в прошлых матчах, я доволен. Педри невероятен с мячом и без него, трудно сказать, каков его предел»

«Мы провели очень хороший матч: у нас было много шансов забить. В итоге выиграли 1:0 и не пропустили, так что я доволен.

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