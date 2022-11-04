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Джокович о Федерере: «Сейчас многие молодые топы говорят, что Роджер был их кумиром. Это иллюстрирует его величие»

21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович рассказал, хотел бы ли он попрощаться с теннисом так же, как Роджер Федерер.

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