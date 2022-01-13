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Экс-сотрудник СБУ Украины рассказал об американских биолабораториях в СНГ

Экс-сотрудник СБУ Украины рассказал об американских биолабораториях в СНГ

Тема строительства в Казахстане еще одной американской военной биологической лаборатории, которая в скором будущем должна появиться в поселке Гвардейском Жамбылской области, всерьез взбудоражила общественность всего постсоветского пространства.

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