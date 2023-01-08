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Потапова стала лаки-лузером в Аделаиде, на Павлюченкову из квалификации вышла Тайкманн, на Самсонову – Анисимова

Анастасия Потапова попала в сетке турнира в Аделаиде, несмотря на поражение в квалификации. Она стала лаки-лузером и в первом круге сыграет с Катериной Синяковой.

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