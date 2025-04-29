Макрон усиливает давление на Россию: возможны новые санкции и угрозы

Краткая сводка событий: Джей Ди Вэнс предупреждает о рисках ядерного конфликта на Украине, Марко Рубио обсуждает с Лавровым мирные переговоры, Макрон усиливает давление на Россию, Министерство обороны России сообщает об уничтожении 91 БПЛА, похолодание в Москве.
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