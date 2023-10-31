Люблю, когда наш тихий междусобойчик вдруг прерывает какая-нибудь «счастливая мать и жена», не в том смысле, что плохо быть матерью и женой, а в том смысле, что у некоторых это профессия.
У меня возник вопрос к женщинам... Неужели вам хочется работать на чужого дядю?
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лл
лина любимцева
САМ постоянно только и делай, что копайся в кастрюлях, картошках, сковородках, постирушках, помывках и приборках!!
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2 д.
Ирина52
Я согласна с автором статьи.Позиция "я жена и мать" уязвима и не только потому, что сокращается круг общения и у домашней работы нет конца. И престиж ниже, и пенсия. Да и уважение детей чаще достается тем, кто чего-то достиг в работе, а не просто член семьи... Но хуже другое. У мужчин в возрасте 40-50 лет бывает что-то вроде заскока: старая жена надоела, она слишком привычна,обыденна.Можно найти жену помоложе. И находят,порой себе же во вред, И если женщина много лет не работала, занималась домом и детьми, даже если есть алименты на детей (а они заканчиваются в 18 лет, тогда как ребенка еще ВЫУЧИТЬ надо, чтобы он смог начать зарабатывать хотя бы на себя...)Такая женщина оказывается не просто в вакууме, а в ситуации катастрофы. Найти работу ей крайне трудно, причем в основном малооплачиваемую. Наконец, муж может УМЕРЕТЬ. В нашем обществе работа для женщины - ГАРАНТИЯ выживаемости ее и ребенка...
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2 д.
ВМ
Владимир Минаков
Всё индивидуально - кто-то боится быть в обществе, оно его угнетает, а кто-то без большого круга общения зачахнет. Это ситуативно, с рождением младенца, можно и нужно быть с ним до 1...2 лет, но потом и ребёнок должен общаться в коллективе таких же малышей, иначе он будет пуглив и диковат. Да и в коллективе находятся те дети, которые потом могут быть друзьями - у меня в классе было полгруппы из садика, я до сих пор ( а мне за 70 лет), общаюсь со многими из них, они и в "Одноклассниках" общаются... Да и женщина постоянно у семьи на побегушках, без коллектива, перестаёт следить за своим внешним видом - для чего обновлять гардероб, если есть удобный халат... А потом появляется желание общения и приходит немецкий сантехник...
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2 д.
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