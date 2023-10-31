У меня возник вопрос к женщинам... Неужели вам хочется работать на чужого дядю?

Ирина52

Я согласна с автором статьи.Позиция "я жена и мать" уязвима и не только потому, что сокращается круг общения и у домашней работы нет конца. И престиж ниже, и пенсия. Да и уважение детей чаще достается тем, кто чего-то достиг в работе, а не просто член семьи... Но хуже другое. У мужчин в возрасте 40-50 лет бывает что-то вроде заскока: старая жена надоела, она слишком привычна,обыденна.Можно найти жену помоложе. И находят,порой себе же во вред, И если женщина много лет не работала, занималась домом и детьми, даже если есть алименты на детей (а они заканчиваются в 18 лет, тогда как ребенка еще ВЫУЧИТЬ надо, чтобы он смог начать зарабатывать хотя бы на себя...)Такая женщина оказывается не просто в вакууме, а в ситуации катастрофы. Найти работу ей крайне трудно, причем в основном малооплачиваемую. Наконец, муж может УМЕРЕТЬ. В нашем обществе работа для женщины - ГАРАНТИЯ выживаемости ее и ребенка...