Трамп предложил переименовать Ормузский пролив в «пролив Трампа»

Президент США Дональд Трамп высказался в пользу переименования Ормузского пролива в «пролив Трампа». По его словам, это предложение было озвучено «просто так», и он не относится к нему слишком серьёзно.
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