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СССР-Россия

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Проиграв 0:13, таджики и узбеки набросились на русских

Проиграв 0:13, таджики и узбеки набросились на русских

Буквально на следующий день после того, как МИД Таджикистана заявило об ущемлении прав таджиков в России, вызвав по этому поводу нашего посла в Душанбе, ущемленные среднеазиаты воочию показали, как россияне "нарушают" их права.

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Комментарии
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И
Иринушка
А почему наши молодые здоровые ребята не наваляли обидчикам по самое некуда ?
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4 час.

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