Захарова удивилась обращению Путина к американскому актеру Стивену Сигалу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась обращению президента РФ Владимира Путина к американскому актеру Стивену Сигалу на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
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