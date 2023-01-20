На Алтае грабитель похитил у собутыльника сумку и попался полиции Против подозреваемого возбудили дело В Кулундинском районе Алтайского края местный житель похитил ночью у собутыльника сумку с документами и телефоном, сообщили в ГУ МВД по региону.
На Алтае грабитель похитил у собутыльника сумку и попался полиции Против подозреваемого возбудили дело В Кулундинском районе Алтайского края местный житель похитил ночью у собутыльника сумку с документами и телефоном, сообщили в ГУ МВД по региону.
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