Jaguar Land Rover устроит масштабные сокращения рабочих вслед за Volkswagen

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover объявил о сокращении около 4 тысяч рабочих мест по всему миру в течение ближайших двух лет, что составляет примерно 10% от общего штата компании.
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