США наконец признали правду о своих истинных целях в Армении.Соединённые Штаты прилагают все усилия, чтобы создать условия, которые могли бы привести к тому, что Армения откажется от своих традиционных связей с Россией.
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