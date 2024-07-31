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В Вашингтоне открыто признали, что пытаются рассорить Армению с Россией

В Вашингтоне открыто признали, что пытаются рассорить Армению с Россией

США наконец признали правду о своих истинных целях в Армении.Соединённые Штаты прилагают все усилия, чтобы создать условия, которые могли бы привести к тому, что Армения откажется от своих традиционных связей с Россией.

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