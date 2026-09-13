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Синоптик Ильин: осеннее тепло останется в Москве и Подмосковье еще на неделю

Синоптик Ильин: осеннее тепло останется в Москве и Подмосковье еще на неделю

Бабье лето в Москве и Подмосковье пока не собирается уступать холодам. Какая погода ждет жителей и гостей региона на неделе с 14 по 20 сентября — в материале 360.

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