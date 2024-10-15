65 лет со дня убийства Бандеры*: как ликвидировали одну из темнейших фигур XX века

МОСКВА, 15 октября, ФедералПресс. 15 октября 1959 года в Мюнхене ликвидирован Степан Бандера* – известный украинский националист, который сотрудничал с нацистами и стал одной из самых кровавых фигур XX века.
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