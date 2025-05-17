20 фотографий удивительных вещей и явлений, которые можно и не увидеть за всю свою жизнь

Иногда нужно просто отвлечься от рутины и отправиться в путешествие, хотя бы виртуальное. Оказывается, в мире может быть столько прекрасного и особенного, любопытного и вызывающего восхищение! Да, эти вещи могут удивить — но в самом лучшем смысле этого слова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии