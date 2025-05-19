В Алуште построят уникальный мост с видом на Черное море

Новый готовый восьмикилометровый мост станет участком трассы «Таврида», его сдадут в 2026 году.В Республике Крым строители приступили к важному этапу в строительстве нового уникального восьмикилометрового моста в Алуште с видом на Черное море.
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