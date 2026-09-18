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В российских городах стало меньше ТЦ

В российских городах стало меньше ТЦ

Количество торговых центров (ТЦ) в российских городах-миллионниках с сентября 2023 года сократилось на 4% и сейчас составляет около 2,6 тыс.

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