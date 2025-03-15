Врач Продеус напомнил о бытовых правилах для аллергиков

Эксперт рынка Хелснет (HealthNet) Национальной технологической инициативы (НТИ), доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус в беседе с RT заявил, что влажная уборка, регулярное мытьё головы и дозированное проветривание позволяют людям с поллинозом легче перенести период цветения.
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