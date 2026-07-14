Как гибкие датчики спасают судоходные шлюзы от аварийного перекоса

Когда я впервые увидела масштаб судоходного шлюза, меня поразила не столько монументальность бетонных стен, сколько почти хирургическая точность, с которой многотонные затворы скользят в своих направляющих.
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