Клюквенный сок спасет от высокого давления. Весь секрет — в полифенолах

Известный своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, а также большим количеством флавоноидов, этот кисловатый напиток помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и уменьшать воспаление.
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