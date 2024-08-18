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Клюквенный сок спасет от высокого давления. Весь секрет — в полифенолах

Клюквенный сок спасет от высокого давления. Весь секрет — в полифенолах

Известный своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, а также большим количеством флавоноидов, этот кисловатый напиток помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и уменьшать воспаление.

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