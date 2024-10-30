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Ученые планирует использовать микроРНК в диагностировании лимфоза кожи

Ученые планирует использовать микроРНК в диагностировании лимфоза кожи

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов В Клиническом центре наук о здоровье Сеченовского университета совместно с НИЦ "Курчатовский институт" обнаружили способ диагностировать грибовидный микоз, самую распространенную форму лимфомы кожи, с помощью микроРНК.

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