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«Сам выкарабкаюсь»: почему звезда «Громовых» Сергей Маховиков отказался от операции при тяжелой болезни и как он живет сейчас

«Сам выкарабкаюсь»: почему звезда «Громовых» Сергей Маховиков отказался от операции при тяжелой болезни и как он живет сейчас

Актер Сергей Маховиков, запомнившийся зрителям по главным ролям в сериалах «Слепой», «Громовы» и «Дом с лилиями», в какой-то момент практически исчез с экранов и из информационного поля.

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