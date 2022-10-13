Психотерапевт назвала способ справиться со страхом неизвестности в сложное время

Психотерапевт Деменштейн: для борьбы с тревогой нужно составлять план для каждого дела В сложное время, чтобы справиться тревогой и Психотерапевт Деменштейн: для борьбы с тревогой нужно составлять план для каждого дела В сложное время, чтобы справиться тревогой и страхом неизвестности, можно составлять план для каждого дела, это поможет чувствовать контроль над происходящим, рассказала психолог, психотерапевт, член Международной профессиональной ассоциации психологов Елизавета Деменштейн.