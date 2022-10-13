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Психотерапевт назвала способ справиться со страхом неизвестности в сложное время

Психотерапевт назвала способ справиться со страхом неизвестности в сложное время

  Психотерапевт Деменштейн: для борьбы с тревогой нужно составлять план для каждого дела В сложное время, чтобы справиться тревогой и  Психотерапевт Деменштейн: для борьбы с тревогой нужно составлять план для каждого дела В сложное время, чтобы справиться тревогой и страхом неизвестности, можно составлять план для каждого дела, это поможет чувствовать контроль над происходящим, рассказала психолог, психотерапевт, член Международной профессиональной ассоциации психологов Елизавета Деменштейн.

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