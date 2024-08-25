Билялетдинов назвал "Локомотив" фаворитом матча с "Ростовом"

Формирование состава "Локомотива" может стать ключевым фактором успеха в матче с "Ростовом". По словам бывшего тренера "железнодорожников" Рината Билялетдинова, команда является фаворитом этого матча, но это не значит, что соперник не представляет опасности.
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