FT: Еврокомиссия собирается начать в июне переговоры о приеме Украины в ЕС

Global look press/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov Еврокомиссия собирается рекомендовать начать в июне переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, пока временным председателем Евросовета не стала Венгрия, сообщили в газете Financial Times.
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