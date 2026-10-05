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Тульские новости

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Жители Тульской области потеряли 7,6 млн рублей от мошенников

Жители Тульской области потеряли 7,6 млн рублей от мошенников

Самый крупный ущерб понес 77-летний житель Щёкино злоумышленники через мессенджер убедили его в причастности к финансированию терроризма.

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