❗️⚡️Глава американского агентства по национальной ядерной безопасности Джилл Хруби заявила о завершении размещения новых гравитационных ядерных бомб B61-12 в Европе.
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❗️⚡️Глава американского агентства по национальной ядерной безопасности Джилл Хруби заявила о завершении размещения новых гравитационных ядерных бомб B61-12 в Европе.