Ранним утром поражены объекты противника в Киеве и Запорожье, часть Киевской области вновь обесточена

В большинстве областей Украины с раннего утра вновь воздушная тревога. Изначально сообщения приходили о том, что в красный цвет окрасились интерактивные карты главным образом тех регионов Украины, которые примыкают к фронтовой зоне, теперь стало известно, что красный цвет распространился и на территории, которые от линии боевого соприкосновения … .
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