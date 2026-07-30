БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Берут рынок за рынком»: член СПЧ Кабанов раскрыл, какая из диаспор мигрантов стремительно набирает силу в России

«Берут рынок за рынком»: член СПЧ Кабанов раскрыл, какая из диаспор мигрантов стремительно набирает силу в России

Мигранты в РФ наращивают влияние благодаря диаспорам, среди которых особенно выделяются три. При этом одна из диаспор в последние годы становится все мощнее, заявил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов.

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Комментарии
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HotRS
А что с участками в Сочи?
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4 н.
Ю
Юрий Зубрин
Ну и на хрена мне знать этого шаранского ? Уехал и хрен с ним ....Может быть ты им гордишься ,а я и  десятки миллионов ,нет !
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4 н.
HotRS
Да хрен на Щаранского. Хоть Ивановским пусть будет. Тут главное, что фамилия на -ский. Как у Витковского.
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4 н.