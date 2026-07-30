«Берут рынок за рынком»: член СПЧ Кабанов раскрыл, какая из диаспор мигрантов стремительно набирает силу в России

Мигранты в РФ наращивают влияние благодаря диаспорам, среди которых особенно выделяются три. При этом одна из диаспор в последние годы становится все мощнее, заявил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов.
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