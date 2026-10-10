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Царьград

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Минобрнауки сократит срок получения высшего образования до 2030 года

Минобрнауки сократит срок получения высшего образования до 2030 года

Минобрнауки РФ анонсировало новую модель высшего образования с сокращенными сроками обучения. Валерий Фальков сообщил, что срок варьируется от 4 до 6 лет в зависимости от специальности.

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