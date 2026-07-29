Перемирие закончилось: Саудовская Аравия атаковала Ирак, Иран ударил по Иордании Перемирие на Ближнем Востоке долго не продержалось, в ночь со вт.
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Перемирие закончилось: Саудовская Аравия атаковала Ирак, Иран ударил по Иордании Перемирие на Ближнем Востоке долго не продержалось, в ночь со вт.
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