В школе на 1-й Напрудной подвели спортивные итоги октября

В школе №1955 в Лосиноостровском районе подвели спортивные итоги октября, напомнив, что школьный СК «Атлант» участвовал в соревнованиях спортивной лиги по мини-футболу, волейболу и баскетболу «Победный мяч», на Президентских состязаниях и Президентских спортивных играх по баскетболу 3х3 и настольному теннису, а также в школьном этапе Всероссийской олимпиады по физкультуре.