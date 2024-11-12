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НАША ЛОСИНКА

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В школе на 1-й Напрудной подвели спортивные итоги октября

В школе №1955 в Лосиноостровском районе подвели спортивные итоги октября, напомнив, что школьный СК «Атлант» участвовал в соревнованиях спортивной лиги по мини-футболу, волейболу и баскетболу «Победный мяч», на Президентских состязаниях и Президентских спортивных играх по баскетболу 3х3 и настольному теннису, а также в школьном этапе Всероссийской олимпиады по физкультуре.

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