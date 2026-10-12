Президент России Владимир Путин ввел безвизовый режим для граждан Вьетнама до 15 октября 2027 года. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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