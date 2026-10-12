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Газета.ру

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Путин ввел безвизовый режим для граждан Вьетнама до 15 октября 2027 года

Путин ввел безвизовый режим для граждан Вьетнама до 15 октября 2027 года

Президент России Владимир Путин ввел безвизовый режим для граждан Вьетнама до 15 октября 2027 года. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

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