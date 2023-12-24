Жителей Хабаровского края осудили за продажу амурского тигра

Третий отдел по расследованию особо важных дел Восточного МСУТ СК России представил суду убедительные доказательства, считанные достаточными для вынесения приговора в отношении трех жителей Хабаровского края, обвиняемых в совершении преступления по части 3 статьи 258.
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