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Жителей Хабаровского края осудили за продажу амурского тигра

Жителей Хабаровского края осудили за продажу амурского тигра

Третий отдел по расследованию особо важных дел Восточного МСУТ СК России представил суду убедительные доказательства, считанные достаточными для вынесения приговора в отношении трех жителей Хабаровского края, обвиняемых в совершении преступления по части 3 статьи 258.

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