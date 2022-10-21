Огромные геоглифы в Иордании старше всемирно известных в пустыне Наска

Несмотря на то, что огромные рисунки трудно различить с земли, археологи недавно объявили, что некоторые из великих «работ древних людей» (как в 1927 году их прозвали бедуины) Ближнего Востока значительно старше, чем знаменитые линии Наска в Перу.