Велемудр. Мир тесен.

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Огромные геоглифы в Иордании старше всемирно известных в пустыне Наска

Огромные геоглифы в Иордании старше всемирно известных в пустыне Наска

Несмотря на то, что огромные рисунки трудно различить с земли, археологи недавно объявили, что некоторые из великих «работ древних людей» (как в 1927 году их прозвали бедуины) Ближнего Востока значительно старше, чем знаменитые линии Наска в Перу.

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