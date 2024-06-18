Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 879 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Тумаков
    Судя по содержанию обращения в деятельности предприятия имеется "слабое" звено Авторам обращения подлежит проанализи...Открытое письмо п...
  • Наталья Середа
    Это же надо быть такими недоумками! Даже жаль их.Ответ прилетит.Молодая женщина и...
  • ММ
    Для освоения Сибири прежде всего надо поменять архаичные ограничения в ПДД! Отменить верхний потолок скорости, дорожн...Зачем нам Луна и ...

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ сбросили ВОП с БПЛА на Горловку

Украинский БПЛА сбросил взрывоопасный предмет (ВОП) на Никитовский район Горловки. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (Представительство ДНР в СЦКК) в Telegram-канале представительства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх